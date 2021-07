Gazzetta - Milan-Kaio Jorge: ci sarebbe già un accordo di massima per un quinquennale importante

Secondo quanto riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, i colloqui tra il Milan e Kaio Jorge sono in fase avanzata, tanto che le parti avrebbero già trovato un accordo di massima per un quinquennale importante. I rossoneri vogliono inserire un giovane attaccante come il brasiliano al fianco di due centravanti esperti come Ibrahimovic e Giroud.