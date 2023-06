Gazzetta - Milan, Kamada sempre più vicino: accordo chiuso, l’annuncio è slittato solo per problemi con gli agenti

MilanNews.it

Nonostante la rivoluzione societaria, alcuni colpi di mercato del Milan saranno confermati. Tra questi c'è anche Daichi Kamada, trequartista in scadenza di contratto con l'Eintracht Francoforte che quindi sbarcherà a zero a Milanello. Il giapponese, come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, è sempre più vicino a diventare un giocatore rossonero: l'accordo è infatti chiuso e l’annuncio è slittato per problemi con gli agenti in particolare la domiciliazione in Italia del procuratore (giapponese) di Kamada.