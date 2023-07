Gazzetta - Milan, Origi e Rebic in uscita ma i lori stipendi scoraggiano le pretendenti

Divock Origi e Ante Rebic non fanno più parte del progetto tecnico di Stefano Pioli e la conferma arriva dalla scelta del tecnico e della società rossonera di non convocare entrambi per la tournée americana che inizierà domani. I due sono quindi in uscita, ma non sarà facile cederli a causa dei loro alti stipendi che scoraggiano le pretendenti: il belga guadagna 4 milioni di euro, mentre il croato 3,5.

L'ex Liverpool, che vorrebbe restare per riscattare l'ultima deludente stagione, è nel mirino di West Ham e Galatasaray, mentre Rebic piace al Besiktas. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.