Gazzetta - Milan, per Veretout servono almeno 20 milioni

Jordan Veretout è uno dei principali obiettivi di mercato del Milan. Il centrocampista francese considera chiusa la sua avventura a Firenze e l’agente si muove di conseguenza: come riporta La Gazzetta dello Sport, i rossoneri lo apprezzano e useranno i prossimi giorni per valutare l’eventuale investimento. La Fiorentina non ha ancora ricevuto alcuna richiesta ufficiale e non tratta per meno di 20 milioni.