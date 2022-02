Gazzetta - Milan, proposto Mazraoui: il terzino è in scadenza con l'Ajax

Secondo quanto riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport, Noussair Mazraoui, 24enne terzino dell’Ajax, è stato proposto dai suoi agenti anche al Milan: il giocatore è in scadenza di contratto con gli olandesi e quindi potrebbe trasferirsi a Milanello a costo zero. Il club di via Aldo Rossi apprezza il marocchino e per questo sta facendo le sue valutazioni visto che in ballo c'è anche il riscatto di Alessandro Florenzi dalla Roma.