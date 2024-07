Gazzetta - Milan, se parte uno tra Adli e Bennacer serve un altro centrocampista: proseguono i contatti per Samardzic

vedi letture

Il Milan è al lavoro per rinforzare anche il centrocampo dove serve un mediano fisico da piazzare davanti alla difesa: da tempo il prescelto è Youssouf Fofana, ma negli ultimi giorni la pista si è complicata parecchio dopo che il Monaco ha alzato la sua richiesta a 35 milioni di euro dopo che Manchester United e Atletico Madrid hanno manifestato il loro interesse per il francese.

Ma gli arrivi in mezzo al campo nel Milan potrebbe essere anche due se dovesse partire uno tra Yacine Adli e Ismael Bennacer, entrambi nel mirino di alcuni club arabi: per questo motivo, come riferisce La Gazzetta dello Sport, i dirigenti milanisti stanno portando avanti i contatti per Lazar Samardzic dell'Udinese.