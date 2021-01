Gazzetta - Milan-Simakan: e se il prezzo ora scendesse? Tutto è possibile

A causa dell'infortunio al ginocchio che lo costringerà a restare fuori per due mesi, il Milan sta valutando se portare avanti o meno la trattativa con lo Strasburgo per Mohamed Simakan, da tempo primo obiettivo per la difesa milanista. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riferisce che, vista la situazione, non è escluso che il prezzo del francese possa abbassarsi nelle prossime ore (il Diavolo ha per ora messo sul piatto 14 milioni di euro più 3 di bonus).