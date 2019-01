Gazzetta - Milan, ulteriori difficoltà per Carrasco

La pista Carrasco si fa sempre più in salita. Come riporta La Gazzetta dello Sport, vanno registrate ulteriori difficoltà intorno al nome dell'attaccante belga, che continua a piacere al club rossonero ma che ha ingolosito anche alcune società inglesi. In particolare, oltre al Manchester United, sul giocatore ci sarebbe l’Arsenal, che si sarebbe fatto avanti. Il Milan, però, non molla e confida di avere i mezzi per convincere la punta del Dalian Yifang.