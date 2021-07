Gazzetta - Milan-Vlasic: resta il nodo della formula

Il Milan vuole Nikola Vlasic e il croato vuole i rossoneri, ma non sarà facile per il Diavolo trovare un accordo con il CSKA Mosca. Come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, c'è sempre il nodo della formula: il club di via Aldo Rossi propone sempre un prestito con diritto di riscatto, mentre i russi, che sono in difficoltà finanziaria, voglio la cessione a titolo definitivo o al massimo in prestito con obbligo di riscatto. Attenzione per questo motivo allo Zenit San Pietroburgo che nelle ultime ore ha messo sul piatto un'offerta da 25 milioni di euro che sta facendo vacillare il CSKA.