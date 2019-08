Gazzetta - Offerta del Monaco per Kessie, il Milan la giudica interessante

Il Monaco ha offerto 27 milioni per Kessié, proposta giudicata interessante dal Milan, che ne aveva sborsati 28 per il cartellino dell’ivoriano. Tuttavia, come riporta La Gazzetta dello Sport, il giocatore non è convinto, almeno per ora. Ha chiesto un ingaggio molto elevato (4 milioni), forse si tratta di una manovra per scoraggiare il possibile acquirente. Per lasciare il Milan vorrebbe un club di Champions League. Non è detto, però, che non ci ripensi nelle prossime ore.