Gazzetta - Rinnovo Leao, Maldini deluso: il dialogo tra i due concluso con modi bruschi

Adesso appare evidente la rottura tra Rafael Leao ed il Milan. Come riporta La Gazzetta dello Sport, è finita nel congelatore la proposta di rinnovo rossonera per prolungare fino al 2027, anche perché le parti non si parlano più. Lo strappo decisivo è stato determinato dall'atteggiamento del portoghese sull'argomento clausola, che voleva abbassare da 150 milioni di euro fino a 70, massimo 80, cosa che il Diavolo non è disposto ad accettare. Maldini e Massara avrebbero potuto permettere magari di eliminarla del tutto.

Il tentativo di Maldini

Il direttore dell'area tecnica del Milan ha provato a scuotere Leao e lo ha fatto esortandolo a prendere posizione per uscire da questa situazione. Il faccia a faccia tra i due però non ha portato gli effetti sperati, anzi c'è chi giura che il dialogo si sia concluso con modi bruschi con Maldini rimasto deluso dalle risposte impacciate di Leao.

Rinnovo lontano

Avvicinare le parti ora è molto difficile. La differenza rimane anche sullo stipendio, con Leao che chiede 7 milioni di euro annui ed il Milan che ne mette sul piatto 6,5. E poi c'è l'ostacolo Sporting CP, con i 19 milioni che spettano al club di Lisbona. Cardinale e i suoi collaboratori devono fare i conti con un caso che rischia di diventare pericoloso, giorno dopo giorno.