Giroud-Milan, c'è ottimismo: rossoneri in attesa di un segnale dall'entourage del francese

La punta individuata dal Milan per ricoprire il ruolo di vice Ibrahimovic è Giroud. I suoi agenti stanno insistendo con il Chelsea affinché rispetti il patto fatto nei mesi scorsi, liberando il francese a parametro zero in caso di proposta in arrivo dall’estero (in questo caso dall’Italia). Il club rossonero non spenderà soldi per il cartellino e aspetta un segnale dall'entourage di Giroud. C’è grande ottimismo.