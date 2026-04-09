Goretzka-Milan, il punto: rossoneri al lavoro per provare ad alleggerire le condizioni dello stipendio del tedesco

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Secondo quanto riferito da Moretto e Romano, il mercato di Milan (ma non solo) potrebbe decollare con il possibile arrivo in estate di Leon Goretzka. Una trattativa non facile e che ad oggi ha ancora tantissimo da dire.

la Juventus in questi giorni ha riallacciato i contatti con gli agenti del giocatore che è assistito dall'agenzia Roof che fra gli altri gestisce anche Ademola Lookman e Marcos Senesi non a caso obiettivi passati e recenti della società bianconera.

Il Milan c'è e da tempo sta lavorando per capire come alleggerire queste richieste, ma la concorrenza per l'ex-Schalke 04 è altissima sia in Spagna, dove l'Atletico fu a un passo da lui a gennaio, sia in Inghilterra con diversi top club che a centrocampo investiranno cifre importante. Nelle prossime settimane il centrocampista tedesco potrebbe sciogliere le riserve per il proprio futuro.