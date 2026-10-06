Gozzini annuncia: "Affari solo rimandati a gennaio: Gonçalo Inacio dallo Sporting e poi Endrick"

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport sul calciomercato del Milan e le ipotesi per gennaio.

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport sul calciomercato del Milan e le ipotesi per gennaio: "Quando i rossoneri puntano un obiettivo, spesso lo centrano: il mercato estivo, con Gila, Ramos e Moreira ne è una parziale dimostrazione. Altri affari sono stati solo rimandati: Gonçalo Inacio come rinforzo difensivo dallo Sporting Lisbona e poi proprio Endrick, già cercato a fine agosto. Fu Mourinho a volerlo trattenere e il Milan a dover guardare altrove. Intanto le gerarchie dell’attacco Real sono rimaste invariate, e riprendere in velocità Vinicius, Mbappé, Diaz, Diomande e compagnia non è proprio semplicissimo. Invariate, al momento, anche le condizioni del club: se qualcuno vorrà Endrick, sarà libero di farsi avanti con una legittima richiesta di prestito. Formula che permetterebbe al Milan di averlo cinque mesi gratuitamente in rossonero e poi chissà... I

contratti sono fatti anche per essere ridiscussi. Gennaio obbliga a trattative non troppo impegnative per cui le parti potrebbero discutere del prestito con la promessa di aggiornarsi in estate, con tre mesi di tempo per capire se le condizioni permettono un cambio di status. Nel frattempo Endrick, in prestito al Milan, dovrebbe dimostrarsi utile al nuovo progetto rossonero e funzionale ai meccanismi dell’attacco. Qui sarebbe utilizzato da trequartista destro nel duo di supporto a Ramos, in coppia con Pulisic. Ma anche in altri sistemi, che sia di sostegno al centravanti o come centravanti stesso. La zona in cui Endrick andrebbe a posizionarsi è infatti trafficata ma senza un vero padrone: Saelemaekers è stato l’ultimo a far coppia con Pulisic, prima di infortunarsi. A inizio stagione era stato protagonista Cisse e l’ultimo mercato, proprio quando si era capito che Endrick era irraggiungibile, ha aggiunto anche Hutchinson, in prestito anche lui dal Nottingham Forest".