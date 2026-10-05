Gozzini: "Mercato invernale già iniziato: il Milan potrebbe intervenire su Endrick"

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sull'ipotesi Endrick del Real Madrid per il Milan.

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sull'ipotesi Endrick, attaccante brasiliano classe 2006 del Real Madrid, per il Milan: "È stato un allenatore portoghese, ex Milan, a risollevarne la carriera: con Paulo Fonseca in panchina, Endrick ha ritrovato gol, assist e quelle consapevolezze che le partite in panchina con il Real gli avevano tolto. Al Lione, dove Fonseca si era trasferito due settimane dopo l’esonero rossonero, Endrick ha fatto in sei mesi più che nelle due stagioni e mezzo a Madrid: in Francia otto gol e altrettanti assist in 21 partite.

Al Real 7 reti e un assist in 41 gare. Tendenza che non sembra destinata a invertirsi: complici anche i guai muscolari la stagione del brasiliano è interamente riassunta nei 4 minuti da subentrato contro l’Elche in Liga, il 15 settembre scorso. Subito dopo però altri 90’ in panchina nel derby con l’Atletico. Non la scalata che ci si aspettava quando quattro anni fa, con Endrick sedicenne, il suo cartellino venne acquistato dal Madrid per 35 milioni più altri 25 di bonus. Potrà allora intervenire un’altra squadra a cambiarne le sorti e quella squadra potrebbe proprio essere il Milan. Il mercato d’inverno è già iniziato".