Guidi: "Endrick ha lasciato intendere al Milan che se ci fosse la possibilità di lasciare Madrid in inverno, sarebbe in prima fila"

Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sull'idea (o forse più) per gennaio di Endrick al Milan.

Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sull'idea per gennaio di Endrick al Milan: "Un primo sì, ma già significativo. Al mercato di gennaio mancano ancora mesi e chissà che potrà succedere da qui a Natale, ma Endrick ha lasciato intendere al Milan che se ci fosse la possibilità di lasciare Madrid in inverno, il Diavolo sarebbe in prima fila.

Al Real l’attaccante brasiliano è chiuso da una concorrenza che definire tosta è poco. Tra Mbappé, Vinicius, Bellingham, Diomandé, Espí, Brahim Diaz e, presto, pure il connazionale Rodrygo – in procinto di tornare dal lungo infortunio -, a meno di sorprese gli spazi per l’ex Palmeiras saranno strettissimi. Non che finora Endrick abbia trovato un’autostrada davanti a sé: la sua stagione con i blancos si condensa tutta nei 4’ giocati a Elche il 15 settembre. Il nulla, praticamente. La pausa per le nazionali gli ha consentito di riassaporare il campo, nelle amichevoli del suo Brasile con Australia e India. Ma l’equazione “minuti nel club uguale più chance di convocazione” vale pure per il talento della Seleçao, che non può rischiare il posto in nazionale giocando con il contagocce. Ecco perché, se lo scenario non dovesse cambiare, la sua partenza nel mercato di riparazione sarebbe pressoché scontata".