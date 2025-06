Guidi: "Xhaka dal ritiro della Svizzera ha fatto sapere ieri di essere aperto anche a nuove avventure"

Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Granit Xhaka al Milan: "A Leverkusen Xhaka è un titolare affidabile e rimanendo al Bayer giocherebbe la Champions, ma dal Messico, dove si trova con la sua nazionale, ha fatto sapere ieri di essere aperto anche a nuove avventure. Soprattutto dopo le partenze di Tah e Frimpong, in attesa di quella già certa di Wirtz. "In Germania sto bene, ma ho già vissuto una rivoluzione simile all’Arsenal nel 2019: allora ero giovane, oggi non so se ho la stessa energia per sopportarlo. Abbiamo perso giocatori fondamentali. Il club ha dirigenti in gamba e si spera possano tenere la squadra ad alto livello, con o senza di me". Quel "con o senza di me cosa nasconde"? "Ci sono campionati in cui non ho ancora giocato e certo, ci penso. Non sto dicendo che mi trasferirò sicuramente, ho altro nella testa per adesso e a quello al limite pensano il mio agente e la mia famiglia.

Xhaka ha un contratto con il Leverkusen fino al 30 giugno 2028 e guadagna tra i 2 e i 2,5 milioni di euro netti all’anno: ingaggio più che sostenibile. Data l’età, nemmeno il prezzo del cartellino dovrebbe essere proibitivo: il suo peso a bilancio è di circa 15 milioni, motivo per il quale difficilmente si andrà, nel caso di una trattativa, oltre i 20. Prima, però, il Milan dovrà capire che margini ci sono pure per gli altri nomi in lista, a partire proprio da Rabiot. Di sicuro, l’intenzione è di dare ad Allegri gli ingredienti giusti per la seconda stella. No, non quella Michelin".