Hojlund accostato al Milan: i suoi numeri con l'Atalanta in questo avvio

Rasmus Hojlund, danese classe 2003, è stato accostato al Milan questa mattina da Tuttosport. Secondo il quotidiano piemontese il calciatore sarebbe nel mirino di Maldini e Massara per la prossima estate quando sarà necessario trovare un attaccante del futuro. Il club avrebbe dato via libera all'area tecnica. Hojlund è arrivato quest'anno a Bergamo direttamente dallo Sturm Graz (Austria) e ha approfittato dell'infortunio di Duvan per scendere in campo già 4 volte, in cui ha trovato un gol e un assist.