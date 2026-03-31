I numeri in stagione del nuovo acquisto del Milan Andrej Kostic

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Nelle scorse ore il Milan ha ufficializzato l'acquisto dal Partizan Belgrado di Andrej Kostic, giovane attaccante montenegrino di cui si parla un gran bene. In stagione, con la maglia della formazione serba, il classe 2007 ha totalizzato 34 presenze in tutte le competizioni, 11 gol (10 dei quali in Super Liga Srbije) e un assist, non male per un ragazzo che l'anno prossimo partirà con Milan Futuro.

COMUNICATO UFFICIALE: ANDREJ KOSTIC

AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Andrej Kostic a partire dal 1° luglio 2026.

L'attaccante, nato nel 2007, arriva dal Fudbalski Klub Partizan e farà parte del Progetto Milan Futuro, dedicato alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti.

IL PROGETTO DEL MILAN PER KOSTIC

Il classe 2007, che ha segnato 10 gol nel campionato serbo in 27 presenze, andrà a rinforzare la batteria di attaccanti del Settore Giovanile rossonero unendosi a Daniele Petrone (classe 2009, Primavera) e Alex Castiello (classe 2007, spola tra Milan Futuro e Primavera).

L'obiettivo del Milan è quello di avere giocatori di valore e di grande potenziale in ogni categoria sotto la Prima Squadra. Nelle strategie del club rossonero, come ha confermato Ibrahimovic qualche giorno fa in un'intervista a CBS Sport, è molto importante che i giovani calciatori abbiano minutaggio adeguato a prescindere dalla categoria, per acquisire la giusta esperienza ed arrivare preparati al calcio dei grandi, che sia in prestito o direttamente con la prima squadra.

Il Milan ha già provato a prendere Kostic durante il mercato di gennaio per anticipare la numerosa concorrenza, ma le richieste alte del Partizan non hanno permesso di chiudere l'affare. Dopo settimane di lavoro sotto traccia e lontano dai riflettori a Casa Milan sono riusciti a strappare un accordo ritenuto conveniente, 3 milioni di euro, e a mettere così le mani su un calciatore che veniva seguito da tempo.