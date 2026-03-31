Milan, idea Zaniolo per l'attacco: Massimiliano Allegri lo stima

Milan, idea Zaniolo per l'attacco: Massimiliano Allegri lo stimaMilanNews.it
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Oggi alle 16:30Calciomercato Milan
di Lorenzo De Angelis

Stando ai colleghi di Tuttosport il Milan seguirebbe con attenzione Nicolò Zaniolo, tornato protagonista ad Udine dopo anni complicati tra infortuni e cambi di maglia. Allegri lo considera da tempo un profilo molto interessante, soprattutto per la sua capacità di muoversi tra seconda punta e fascia offensiva. 

Con 5 gol ed altrettanti assist in 26 presenze con la maglia dell'Udinese, Zaniolo si è rilanciato nel 3-5-2 di Runjaic. Il club friulano dovrebbe riscattarlo dal Galatasaray per 10 milioni, ma la sua permanenza in bianconero non viene considerata del tutto scontata.