Paganini su Kean: "Per quello che so io, è più vicino al Milan"

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Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, Paolo Paganini ha parlato del futuro di alcuni degli attaccanti più importanti della Serie A, menzionando anche Moise Kean, da tempo accostato al Milan di Massimiliano Allegri.

E chi potrebbe prendere l'Inter se va via Thuram?

"Secondo me l'Inter se va via Thuram e monetizza con Bastoni, può riprendere Lookman. Kean è più vicino al Milan, per quello che so io. Retegui? Il problema è che sta facendo il campionato in Arabia, quindi ci vuole gente che torna con l'intensità giusta".