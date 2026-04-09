I numeri in stagione di Kerim Alajbegovic, il gioiello bosniaco il Milan segue in vista dell'estate

vedi letture

Stando a quanto anticipato da MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'anticipazione) in vista della prossima estate di calciomercato il Milan è sulle tracce di Kerim Alajbegovic, stella classe 2007 della Bosnia Erzegovina e del Bayer Lerverkusen, che da poco l'ha contro riscattato dal RedBull Salisburgo, squadra con la quale si sta mettendo in mostra in questa stagione.

Il bosniaco, che può agire su tutto il fronte offensivo, ha fino a questo momento totalizzato 37 presenze in tutte le competizioni con la maglia della formazione austriaca, segnando 11 gol e mettendo a referto anche 3 assist.