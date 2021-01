Il 2020 rossonero: Ibrahimovic miglior acquisto dell'anno

La rinascita del Milan nel 2020 ha certamente tanti protagonisti, ma non ci sono dubbi che tutto sia partito dal ritorno in rossonero di Zlatan Ibrahimovic nel mercato di gennaio: grazie a lui, infatti, la squadra milanista ha cambiato marcia e tutti i giocatori del Diavolo sono cresciuti al fianco dello svedese. La bravura di Ibra è stata soprattutto quella di trasmettere la sua mentalità vincente ai suoi compagni, ma è innegabile che anche il suo apporto in campo è stato fondamentale: nel 2020, il centravanti scandinavo ha infatti segnato in totole 22 reti in 30 partite. I suoi numeri sarebbero potuti essere anche migliori, ma prima il Covid e poi due infortuni muscolari lo hanno costretto a saltare diverse partite nella seconda parte dell'anno.