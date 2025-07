Il Bologna punta tre giocatori del Milan: offerti 7 milioni per Pobega

vedi letture

Al di là degli acquisti, che non possono limitarsi sicuramente agli arrivi di Ricci e Modric e che il Milan dovrà cercare di concludere il più in fretta possibile, il club rossonero ha anche diverse cessioni ed esuberi a cui pensare. Tre di questi sono tutti quanti sul radar del Bologna, almeno secondo quanto riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport. Si tratta di Tommaso Pobega, che in rossoblù ha giocato quest'ultima stagione in prestito, di Yacine Adli e di Noah Okafor, cercato anche a gennaio.

Per quanto riguarda Pobega, il Bologna ha deciso di non esercitare l'opzione di riscatto a 12 milioni: oggi, secondo le informazioni riferite dalla rosea, Sartori & co. hanno offerto un prestito con diritto di riscatto a 7 milioni al Milan. Una cifra che il club rossonero non ritiene congrua: inoltre Allegri vuole studiare da vicino il giocatore in ritiro per capire se potrà essere utile nelle rotazioni. Diverso il caso di Adli, in scadenza nel 2026, e che sarebbe stato proposto direttamente dal Milan: su di lui anche Spartak Mosca, Sassuolo, Cremonese e Cagliari. C'è, infine, un interesse per Noah Okafor: fu cercato anche a gennaio ed è vincolato da due fattori, la cessione di Ndoye e un abbassamento dell'ingaggio.