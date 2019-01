Il Giornale - Calhanoglu, l’offerta del Lipsia fa vacillare Leonardo

Ieri Leonardo, rimasto a Milano, ha lavorato sulla trattativa per Piatek. Dal Genoa è arrivata un’apertura, aspettando la proposta ufficiale del Milan che dovrebbe arrivare tra oggi e domani. Resta da capire se il club rossonero riuscirà a soddisfare le pretese di Preziosi, che chiede 40 milioni per il cartellino del polacco. In ballo, come riporta il quotidiano Il Giornale, anche il futuro di Calhanoglu, sempre oggetto del desiderio del Lipsia. Il turco piace molto a Gattuso, che ha messo un veto sulla sua cessione. I tedeschi offrono 23 milioni di euro, cifra che fa vacillare Leonardo.