Il Giornale: "L’effetto Maldini-Boban per dare a Giampaolo un Milan sempre più Real"

L'edizione odierna de Il Giornale titola così questa mattina: "L’effetto Maldini-Boban per dare a Giampaolo un Milan sempre più Real". La nuova strategia di mercato del club rossonero punta sulla forza, la personalità e il carisma della coppia Maldini-Boban mentre a Massara sono delegati i compiti di trattare con dirigenti e presidenti della società. Tra gli obiettivi dei rossoneri ci sono alcuni profili in giocatori in uscita dal Real Madrid come Theo Hernandez, Ceballos, Borja Mayoral e Kovacic.