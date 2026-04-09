Il Giornale: "Milan e Juve su Lewandowski sole se in saldo"

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Il Giornale in edicola stamattina titola così: "Milan e Juve su Lewandowski sole se in saldo". Ci sarebbero anche rossoneri e bianconeri su Robert Lewandowski, attaccante in scadenza di contratto con il Barcellona. I blaugrana gli hanno proposto il rinnovo, ma a cifre ridotte visto che attualmente guadagna 20 milioni di euro a stagione.

I Chicago Fire sono fortemente interessati a lui e sarebbe anche disposto a dargli questa cifra. Sullo sfondo ci sono appunto anche Milan e Juventus che sono entrambe alla ricerca di un grande attaccante per il prossimo anno: i due club vogliono provarci per il centravanti polacco, ma solo se accetterà uno stipendio da 6-7 milioni di euro.