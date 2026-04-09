Milan, pronti i rinnovi di Jovan Kirovski e Vincenzo Vergine
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Il Milan ha deciso di confermare il dt del Milan Futuro, Jovan Kirovski, per il quale è pronto il rinnovo di contratto. Lo scrive questa mattina Tuttosport che spiega che, nonostante i suoi primi anni in rossonero siano stati costellati più da ombre che da luci, il dirigente americano portato da Zlatan Ibrahimovic è molto stimato in via Aldo Rossi.
In casa rossonera è poi pronto anche un altro prolungamento di contratto, vale a dire quello di Vincenzo Vergine, da diversi anni ormai responsabile del settore giovanile del Diavolo. Per lui è pronto il rinnovo fino al 2028, nonostante nelle scorse settimane fossero circolati vari nomi di possibili successori, tra i quali il clamoroso ritorno di Mauro Bianchessi.
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