Milan su Alajbegovic, CT Bosnia: "Per lui è importante continuare a crescere nell'ambiente giusto e giocare con regolarità"
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Kerim Alajbegovic, giovane talento bosniaco classe 2007 del Salisburgo, ha attirato l'attenzione di diversi top club, tra cui anche quelli italiani: sull'esterno che ha eliminato l'Italia c'è anche il Milan.
Il commissario tecnico della Bosnia, Sergej Barbarez, intervistato da TMW ha commentato così l'interessamento delle squadre italiane per Alajbegovic:
“Se consiglierei Alajbegovic alle italiane? Alajbegović è un giovane talento con un grande potenziale. È sempre un segnale positivo quando club come questi mostrano interesse. Tuttavia, credo che la cosa più importante per lui in questa fase della carriera sia quella di continuare a crescere nell'ambiente giusto, giocare con regolarità e crescere passo dopo passo”.
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