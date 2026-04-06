Di Marzio sul futuro di Leao: "Il Milan non si è mai posto il problema di capire se metterlo sul mercato o no"
MilanNews.it
Nel post partita di Napoli-Milan Gianluca Di Marzio è intervenuto direttamente da Madrid per parlare del futuro di Rafael Leao, che anche oggi al Maradona non ha brillato come invece in molti si sarebbero aspettati. Di seguito le sue dichiarazioni:
“Il ragionamento che fa il Milan è di puntarci. Il Milan poi ha dimostrato che nessuno è incedibile, ma non sono arrivate offerte importanti da far barcollare il Milan. Quindi il club non si è mai neanche posto il problema di capire se metterlo sul mercato o no”.
Pubblicità
Calciomercato Milan
Di Marzio sul futuro di Leao: "Il Milan non si è mai posto il problema di capire se metterlo sul mercato o no"
MN - Cilli: "Onestamente il Milan farebbe bene a valutare la cessione di Leao perché poi quei soldi si potrebbero reinvestire su calciatori più funzionali"
Le più lette
Primo Piano
Allegri a DAZN: "La corsa scudetto credo che ormai abbiamo dato, l’Inter ha nove punti di vantaggio. Il 4-3-3 dipende dalla condizione"
Luca SerafiniFossimo andati ai Mondiali, sarebbe rimasto tutto uguale? E adesso, chi cambia cosa... Conte e Allegri, nessun derby per la Nazionale. San Siro, la farsa continua
Franco OrdineMilan: attento al dopo Gravina. A Napoli con il buio in attacco. Nkunku-Gimenez la soluzione?
MN - Di Canio: "Milan ancora da Scudetto? Con l'Inter così è giusto sperare. La prossima partita dirà molto"
Il cambio modulo la vera svolta per il finale di stagione? Allegri riflette così sull'ipotetico 4-3-3 del suo Milan
Milan-Torino, Leao non sarà della partita. Di Stefano: "Si è riacutizzato il dolore all’adduttore destro"
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com