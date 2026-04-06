Di Marzio sul futuro di Leao: "Il Milan non si è mai posto il problema di capire se metterlo sul mercato o no"

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Nel post partita di Napoli-Milan Gianluca Di Marzio è intervenuto direttamente da Madrid per parlare del futuro di Rafael Leao, che anche oggi al Maradona non ha brillato come invece in molti si sarebbero aspettati. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Il ragionamento che fa il Milan è di puntarci. Il Milan poi ha dimostrato che nessuno è incedibile, ma non sono arrivate offerte importanti da far barcollare il Milan. Quindi il club non si è mai neanche posto il problema di capire se metterlo sul mercato o no”.