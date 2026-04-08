L'osservatore Palma parla del nuovo Musiala finito nei radar di Milan e Napoli

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Come di consueto ogni settimana sul sito di Tuttomercatoweb.com, durante la trasmissione Maracanà in onda su TMW Radio, l'osservatore Marco Palma ha presentato tre giovani talenti del calcio mondiale che in qualche modo potrebbero essere legati a un approdo in Italia. In particolare nel report di questo martedì, Palma ha parlato di Mert Komur, tedesco classe 2005 di origini turche, che sarebbe finito sul taccuino sia del Milan che del Napoli e che viene etichettato come "nuovo Musiala".

Il report di Palma: "Mert Komur (17-07-2005), trequartista dell'Augusta. Origini turche per questo nazionale Under 21 tedesco che sta ben impressionando in Bundesliga. Fantasioso, dotato di tecnica di base di altissimo livello, essendo ambidestro è molto imprevedibile nella giocata. Grande velocità che gli consente di esprimersi bene anche da esterno d'attacco. Prodotto delle giovanili del Monaco 1860, a quattordici anni si è trasferito all'Augusta dove velocemente è diventato uno dei protagonisti della prima squadra. In nazionale sin dalla rappresentativa Under 15, è un giocatore molto moderno e seguitissimo sul mercato, in Italia è attenzionato da Napoli e Milan.

Somiglianza: Jamal Musiala (Bayern Monaco)

Valore di mercato: 15 milioni €"