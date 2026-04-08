Milan, in estate andrà risolto il rebus Leao: il club non si opporrà alla cessione con offerte dai 50 milioni in su

Milan, in estate andrà risolto il rebus Leao: il club non si opporrà alla cessione con offerte dai 50 milioni in suMilanNews.it
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Oggi alle 10:18Calciomercato Milan
di Enrico Ferrazzi

Se la priorità sarà prendere un grande attaccante possa assicurare un numero importante di gol, in estate il Milan fare un'altra cosa altrettanto fondamentale, vale a dire risolvere il rebus che riguarda Rafael Leao. Come riporta stamattina il Corriere della Sera, si preannunciano mesi molto caldi per il portoghese: il club di via Aldo Rossi, che spera che il suo numero 10 possa mettersi in mostra nel Mondiale, non si opporrà infatti alla cessione con offerte dai 50 milioni di euro in su

Per quanto riguarda il grande attaccante, il sogno è Robert Lewandovski, 37enne giocatore che ha il contratto in scadenza con il Barcellona e che dunque al termine di questa stagione si libererà a zero. Nonostante l'età (ad agosto spegnerà 38 candeline), il polacco è ancora in grande forma, come testimonia il gol segnato l'altra sera all'Atletico Madric che potrebbe valere la Liga per i blaugrana.