Anche Gila si allontana dal Milan: Allegri lo vuole portare al Napoli

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Mario Gila, per diverse settimane accostato al Milan, ora si allontana: l'ex Massimiliano Allegri lo vuole portare al Napoli

Tutte le indiscrezioni di calciomercato relative al Milan che sono emerse nelle ultime settimane di stagione, stanno svanendo una a una. Il club rossonero, all'epoca guidato da Furlani e da Tare in coppia con Allegri, aveva identificato alcuni obiettivi su cui cercare di puntare nel corso dell'estate per rinforzare la rosa. Su tutti, due nomi molto caldi erano il centrocampista Leon Goretzka, libero a parametro zero dopo la scadenza con il Bayern Monaco, e anche il difensore Mario Gila della Lazio.

MILAN, MARIO GILA SI ALLONTANA

Gli esoneri di massa di dieci giorni fa hanno cambiato tutto. Se Leon Goretzka aveva un accordo con il Milan ma ora tutto si è fermato perchè non c'è la Champions e soprattutto riferimenti a Casa Milan, anche Mario Gila si allontana. Secondo quanto viene riportato oggi dal collega Luca Marchetti, esperto di calciomercato su Sky Sport 24, Massimiliano Allegri è intenzionato a portare il centrale spagnolo al Napoli, sua prossima destinazione in attesa solo di ufficialità. Dal canto suo, Gila ha già comunicato di voler lasciare il club e spinge per andar via: la Lazio, però, perdendo Romagnoli, non vuole privarsi anche di un altro titolare difensivo.