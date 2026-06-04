Milan, era tutto fatto per Goretzka ma ora l'affare è in stand-by

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Il Milan aveva chiuso per Leon Goretzka, ma l'azzeramento della dirigenza e l'addio di Allegri hanno cambiato tutto e ora l'affare è bloccato

Secondo quanto riferisce tuttomercatoweb.com, il Milan aveva praticamente chiuso nelle scorse settimane l'arrivo a zero di Leon Goretzka che aveva detto sì alla proposta rossonera da circa 7 milioni di euro più un un bonus alla firma intorno ai 10 milioni. Ma dopo l'azzeramento della dirigenza e l'esonero di Max Allegri, che voleva fortemente il tedesco, ora è tutto fermo.

Scrive TMW: "L'azzeramento del corpo dirigenziale di campo - cioè Furlani, Moncada e Tare - ha fatto saltare l'operazione che, in questo momento, non si farà. Non possono essere esclusi ritorni di fiamma, ma prima servirebbe decidere chi li sostituirà e nel frattempo non è detto che non abbia già trovato una destinazione adatta. Nel corso dei mesi Inter, Juventus e Napoli avevano chiesto informazioni, ma senza affondare. Gli azzurri potrebbero essere alle prese con la sostituzione di Zambo Anguissa ma avrebbero in mente uno fra Javi Guerra e Manzambi - e ci sarebbe comunque Allegri in panchina. Ci sono altre proposte ma da campionati di livello inferiore, come Major League Soccer o Arabia Saudita, oppure Turchia. Goretzka andrà in scadenza al 30 giugno del 2026".