Accostato al Milan, Spinazzola rinnoverà con il Napoli firmando un biennale

Accostato al Milan, Spinazzola rinnoverà con il Napoli firmando un biennaleMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:20Calciomercato Milan
di Lorenzo De Angelis
Accostato al Milan nelle scorse settimane, Leonardo Spinazzola ha deciso con quale maglia giocherà nella prossima stagione.

Nel corso delle scorse settimane il nome di Leonardo Spinazzola era stato accostato anche al Milan considerando la scadenza del contratto dell'esterno umbro con il Napoli il prossimo 30 giugno. Nonostante ci siano stati dei sondaggi anche da parte di altre squadre, il 37 azzurro ha deciso di legarsi ancora una volta al club partenpeo, con il quale presto firmerà un nuovo contratto. 

Stando infatti a quanto riportato dal collega Fabrizio Romano, Leonardo Spinazzola firmerà un biennale con il Napoli. A confermarlo anche il suo agente Davide Lippi: "Abbiamo un accordo, non c'è ancora la firma sul contratto ma c'è un accordo con la società". 