Il Giornale - Milan, Leonardo allontana Higuain dal Chelsea

"Higuain ha vissuto un momento così, deve smettere quel momento e pedalare. Sta qua, sta qua e fa. Non deve stare dietro alle voci, deve prendersi le responsabilità e stare concentrato": con queste parole, riportate stamattina da Il Giornale, Leonardo ha di fatto allontanato le voci di mercato sull'interessamento del Chelsea per Gonzalo Higuain e ha confermato che il Pipita resterà in rossonero almeno fino alla fine di questa stagione.