A centrocampo perde terreno l’ipotesi Veretout. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Giornale, che fa il punto sulle strategie di mercato del Milan, la Roma ha messo sul piatto un’offerta importante per il francese, con bonus in caso di Champions. Il giocatore ha sul tavolo due proposte: deciderà lui. La Fiorentina vuole soltanto cash e non accetterebbe, per ora, Cutrone nell’operazione.