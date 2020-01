Il Giornale - Milan, Paquetà è un caso: un anno fa costò 50 mln tra cartellino e commissioni agli agenti

In casa rossonera, è scoppiato il caso Lucas Paquetà che ieri ha chiesto di non essere convocato per Brescia da Stefano Pioli in quanto in questo momento si sente poco sereno. L'edizione odierna de Il Giornale ricorda questa mattina che un anno fa il brasiliano, tra cartellino e commissioni agli agenti, era costato 50 milioni di euro al club di via Aldo Rossi.