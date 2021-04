Il Leicester sfida il Milan per Thauvin: contatti con gli agenti del francese

Il Leicester sfida il Milan per Florian Thauvin. Come riporta The Sun, le Foxes avrebbero sondato il terreno con l'entourage dell'esterno offensivo in scadenza di contratto con l'Olympique Marsiglia e ambito anche dai rossoneri. Il francese, che in questa stagione ha collezionato finora 37 partite con 8 gol e 9 assist in biancazzurro, sembra sempre più convinto di cambiare aria in estate alla ricerca di una nuova sfida.