Il Manchester City studia la prima offerta ufficiale per Tijjani Reijnders

Il Manchester City ha intenzione di fare sul serio per Tijjani Reijnders. I Citizens sono infatti pronti a compiere il passo successivo in seguito all'indiscrezione lanciata negli scorsi giorni dal The Athletic. Pep Guardiola vuole lavorare con il centrocampista olandese a partire dalla prossima stagione, al punto che la dirigenza inglese lo considera uno dei primi obiettivi del mercato estivo.

Adesso bisognerà convincere il Milan a cederlo, ma dopo la delusione in Coppa Italia il Diavolo potrebbe allentare di tanto la presa anche a fronte del fatto che molto probabilmente l'anno prossimo non parteciperà a nessuna competizione europea. La palla passa dunque al Manchester City, che starebbe studiando la prima offerta ufficiale per Tijjani Reijnders stando a quanto riportato sui propri canali social da Matteo Moretto.