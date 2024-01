Il Mattino - Il Milan ha chiesto Dia: 15 milioni per lui. È attualmente infortunato

Secondo quanto riportato da Il Mattino, quotidiano d'origine campana, il Milan fa sul serio per Boulaye Dia, in rotta ormai da tempo con la Salernitana. Il club rossonero - si legge - lo avrebbe richiesto, facendo subito intendere al neo ds granata Walter Sabatini di non voler pagare la clausola rescissoria da 21 milioni di euro, ma di fermarsi intorno ai 15. Sul senegalese c'è anche l'Eintracht Francoforte.

Proprio durante la partita contro il Milan, Dia aveva subito una "lesione muscolare di media entità a carico del bicipite femorale sinistro". Il senegalese, dunque, starà fuori almeno quattro o cinque settimane e salterà la Coppa d'Africa al via a metà gennaio.