Il Messaggero - Lazio, Kamada proposto al Milan. Ma è destinato a restare

Salvo colpi di scena ad oggi non attesi, Daichi Kamada resterà alla Lazio fino al termine della stagione. Nessuna cessione last minute nel mercato di gennaio quindi, nonostante il giapponese sia rimasto in panchina nelle ultime 4 sfide giocate dalla squadra biancoceleste.

Lo scrive Il Messaggero che scrive come nonostante l'ex Eintracht fosse stato proposto al Milan, nessuna trattativa appare oggi in piedi. In vista di giugno invece, quando il suo contratto con la Lazio sarà scaduto, le opzioni non mancano: l'Olympique Marsiglia lo segue da tempo, così come Valencia e Real Sociedad. E proprio la Liga, scrive il quotidiano, sarebbe la destinazione preferita dal giocatore.

Parallelamente, si legge, è da sottolineare il fastidio della società per la gestione del giocatore: la dirigenza ha mal digerito le ultime esclusioni, anche in corsa, del giapponese e starebbe spingendo col tecnico Maurizio Sarri per un rilancio nelle prossime uscite.