Il Messaggero - Luis Alberto, la Lazio vorrebbe Leao più un conguaglio o Saelemaekers

Complice il contrasto creatosi in casa Lazio tra Luis Alberto e la società biancoceleste, il nome del trequartista spagnolo è uno dei profili accostati alla trequarti del Milan. Il numero 10 iberico, in particolare, secondo quanto riporta 'Il Messaggero' potrebbe finire in rossonero in un'operazione che potrebbe prevedere l'inserimento di una contropartita tecnica. Il nome che fa il giornale capitolino, in particolare, è quello di Leao ma alla Lazio non basterebbe. La società biancoceleste vorrebbero un conguaglio o anche Saelemakers.