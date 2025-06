Il Milan cerca anche un centravanti: sondaggio per Retegui, proposto Vlahovic

L'edizione odierna de Il Giornale riferisce questa mattina che il Milan sta cercando sul mercato anche un centravanti: i rossoneri hanno sondato il terreno per Mateo Retegui dell'Atalanta, mentre è stato proposto Dusan Vlahovic della Juventus, ma l'alto ingaggio del giocatore serbo (12 milioni di euro) rischia di essere un ostacolo molto difficile da superare.

Il reparto offensivo del Milan cambierà parecchio in estate visto che al momento l'unico centravanti sicuro di restare sembra essere Santiago Gimenez: Tammy Abraham non verrà riscattato e tornerà alla Roma, Luka Jovic non dovrebbe rinnovare il suo contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, mentre Francesco Camarda, dopo la disastrosa gestione in questa stagione, dovrebbe andare via in prestito in una squadra che gli permetta di giocare con continuità.