Il Milan ci prova per Ouedraogo per l'estate: ha una clausola da 12 milioni

Il Milan è sempre forte su Assan Ouedraogo. Nonostante il forte pressing del Bayern Monaco e di altri top club europei, il club rossonero sta portando avanti i contatti per la mezzala classe 2006 in vista dell'estate, che ha una clausola rescissoria da 12 milioni di euro.

Che tipo di giocatore è

Difficile fare un'analisi completa di un 17enne con appena una decina di partite tra i professionisti, ma è altrettanto difficile non notare questo ragazzone da 191 cm in mezzo al campo. È assolutamente a suo agio palla al piede e nell'avviare l'azione (prova spesso il lancio lungo per gli inserimenti dei compagni), ma quello in cui spicca veramente è la conduzione palla al piede. Non potrebbe essere altrimenti vista la sua fisicità prorompente.