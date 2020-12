Il Milan continua a monitorare Thauvin per l'estate: potrebbe arrivare a parametro zero

In vista del prossimo mercato estivo e dunque della prossima stagione, il Milan continua a monitorare la situazione di Florian Thauvin, attaccante esterno che in scadenza di contratto con il Marsiglia: come spiega questa mattina Tuttosport, il francese potrebbe arrivare a parametro zero, ma solo se accetterà l'offerta rossonera da 3,5 milioni di euro annui.