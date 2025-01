Il Milan interessato ad Arda Guler ma il Real non sembra aprire alla sua partenza

Le voci intorno al calciomercato del Milan cominiciano a scaldarsi e intensificarsi. Tra Rashford che occupa le prime pagine dei giornali, Ricci che rimane una costante e Okafor sul piede di partenza, dalla Turchia annunciano unn ritorno di fiamma del club rossonero per il giovane talento turco Arda Guler, arrivato l'estate scorsa al Real Madrid che aveva bruciato una feroce concorrenza tra cui anche quella della società con sede in via Aldo Rossi.

A riportare la notizia è il sito NTV Spor che riferisce come il Milan sarebbe interessato al calciatore 19enne. Viene riportato però che il Real Madrid al momento non ha ragione di voler privarsi del talento nel mese di gennaio. L'opzione più plausibile, nel caso, sarebbe la formula del prestito, anche per gli stessi rossoneri. I benefici sarebbero da ritrovare su tutti i fronti: il Milan guadagnerebbe qualità, il giocatore minuti in campo e il Real potrebbe sfruttare la crescita del suo giovane campione.