Il Milan non molla Italiano: finché non firma il rinnovo con il Bologna, il Diavolo continuerà il suo pressing

Il Milan non deve perdere altro tempo perchè ne ha già perso troppo e deve scegliere il prima possibile il nuovo allenatore. Anche perchè più passano i giorni e più si riduce la lista dei candidati. Come spiega questa mattina il Corriere della Sera, da tempo in cima alle preferenze del Diavolo c'è Vincenzo Italiano, il quale è in trattativa con il Bologna per il rinnovo di contratto, anche se per il momento non è stato ancora trovato un accordo tra le parti.

Nel club emiliano restano ottimisti sul prolungamento, ma il Milan, finché non c'è la firma, non intende mollare la presa, anzi continuerà il suo pressing. Per Italiano ci sarebbe pronto uno stipendio superiore ai te milioni di euro, più di quanto il Bologna sembra disposto a riconoscergli. La partita, insomma, è difficile, ma resta ancora aperta.