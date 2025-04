Il Milan proverà a tenere Abraham, ma servirà trattare con la Roma

In merito al mercato estivo del Milan, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riferisce questa mattina che il club di via Aldo Rossi proverà a trattenere Tammy Abraham, attaccante che sta facendo bene nell'ultimo periodo che è in rossonero in prestito secco dalla Roma fino al termine di questa stagione. Nell'accordo tra le due società non era stato inserito nessuna opzione di riscatto, quindi servirà iniziare una nuova trattativa con i giallorossi.

In prestito dal Milan alla Roma c'è invece Alexis Saelemaekers, di cui ha parlato così ieri a DAZN il ds romanista Florent Ghisolfi: "Saelemaekers sta bene a Roma e noi stiamo bene con lui. Vogliamo questo trasferimento". Anche in questo caso, come per Abraham, la scorsa estate i due club non ha inserito nessuna opzione di riscatto nell'accordo sul prestito.