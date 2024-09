Il Milan resta vigile su Ricci del Torino in vista di gennaio, ma c'è un ostacolo

È poco meno di un mese che il calciomercato ha chiuso i suoi battenti, ma il Milan già starebbe iniziando a programmare quello invernale. Il brutto infortunio patito da Ismael Bennacer potrebbe portare la dirigenza rossonera ad operare proprio in quella zona di campo a gennaio, anche perché oramai l'algerino non dà più le stesse garanzie di una volta.

Per questo motivo, stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il Milan sarebbe tornato a monitorare la situazione relativa a Samuele Ricci del Torino, giocatore nell'orbita della Nazionale di Luciano Spalletti che è stato già seguito nel corso dell'estate dalla dirigenza rossonera, che per una serie di scelte ha però deciso di puntare su altri profili.

La candidatura del 23enne granata potrebbe dunque ripresentarsi in vista di gennaio, anche se c'è l'ostacolo cartellino che sembra essere piuttosto complicato da superare. La valutazione di Ricci è infatti schizzata alle stesse, con il Diavolo che si starebbe quantomeno iniziando ad informare studiando una qualche soluzione che lo possa agevolare in quel di gennaio, come ad esempio l'inserimento nelle trattativa con il Torino di qualche giovane come contropartita tecnica.